Эксперт рассказал, когда Китай примет меры против США из-за Тайваня
Ученый Института Востоковедения Дмитрий Мосяков рассказал, когда КНР ответит Вашингтону из-за визита Пелоси на Тайвань.
Заведующий центром ЮВА, Австралии и Океании Института Востоковедения Дмитрий Мосяков 15 августа заявил, что Пекин ответит Соединенным штатам Америки в момент, когда ему это будет выгодно.
По мнению Мосякова, КНР показывает терпение для того, чтобы подготовиться к аннексии Тайваня.
Накануне 14 августа Министерство иностранных дел Тайваня заявил, что делегация конгрессменов из США, которой руководит Эд Марки находится на острове и хочет встретиться с высокопоставленными чиновниками Тайбэя.
Они обсудят логистические цепочки, торговые отношения, региональную безопасность и инвестиции.
Мосяков утверждает, что у Китая есть стратегия на все действия США. По мнению эксперта, визит американских конгрессменов является попыткой повлиять на внутреннее положение в Китае.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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