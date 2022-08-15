Эксперт рассказал, когда Китай примет меры против США из-за Тайваня

Ученый Института Востоковедения Дмитрий Мосяков рассказал, когда КНР ответит Вашингтону из-за визита Пелоси на Тайвань.

Заведующий центром ЮВА, Австралии и Океании Института Востоковедения Дмитрий Мосяков 15 августа заявил, что Пекин ответит Соединенным штатам Америки в момент, когда ему это будет выгодно.

По мнению Мосякова, КНР показывает терпение для того, чтобы подготовиться к аннексии Тайваня.

Накануне 14 августа Министерство иностранных дел Тайваня заявил, что делегация конгрессменов из США, которой руководит Эд Марки находится на острове и хочет встретиться с высокопоставленными чиновниками Тайбэя.

Они обсудят логистические цепочки, торговые отношения, региональную безопасность и инвестиции.

Мосяков утверждает, что у Китая есть стратегия на все действия США. По мнению эксперта, визит американских конгрессменов является попыткой повлиять на внутреннее положение в Китае.