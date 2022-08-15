Кличко призвал киевлян запастись одеялами, а возможно и керосином
Мэр Киева Виталий Кличко предупредил киевлян о суровых условиях, с которыми им придется столкнуться нынешней зимой.
Кличко призвал жителей украинской столицы запастись теплым вещали и одеялами, чтобы было легче перезимовать в холодных нетопленных квартирах.
"Не хочу всех успокаивать и говорить, что будет все хорошо. Прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы", — сказал он в интервью изданию "Бабель".
Проблемы отопления зимой ожидаются из-за перебоев в поставках российского газа, на который завязана система отопления не только в Киеве, но и в других регионах Украины.
По словам Кличко, в Киеве зимой «могут быть и перебои с электричеством», поэтому киевлянам можно запастись еще и киросиином.
Опубликовано: Тарас Медведев
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