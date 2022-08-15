Мама Наташи Королевой в США поднялась на сцену с украинским флагом

«Мама Люда» вышла на сцену во время концерта украинской певицы Ирины Билык и выкрикнула националистические лозунги.

Людмила Порывай вышла на сцену в ходе выступления Ирины Билык в США с украинским флагом. Как сообщает Рамблер со ссылкой на Teleprogramma.pro, мама Королевой, поднявшись на сцену, стала выкрикивать националистические лозунги.

Одежда "мамы Люды" тоже была в цветах украинского флага.

Фанаты Королевой считают, что таким поступком ее мама лишь опозорила дочь и зятя Сергея Глушко. С слову, Глушко до карьеры в стриптизе служил на космодроме «Плесецк» и имел офицерское звание.

Издание напоминает, что теща с зятем поссорились еще в феврале 2022-го.

Людмила и Сергей отписались один от одного в соцсетях и перестали общаться ввиду противоположных взглядов на ситуацию на Украине.