Мама Наташи Королевой в США поднялась на сцену с украинским флагом
«Мама Люда» вышла на сцену во время концерта украинской певицы Ирины Билык и выкрикнула националистические лозунги.
Людмила Порывай вышла на сцену в ходе выступления Ирины Билык в США с украинским флагом. Как сообщает Рамблер со ссылкой на Teleprogramma.pro, мама Королевой, поднявшись на сцену, стала выкрикивать националистические лозунги.
Одежда "мамы Люды" тоже была в цветах украинского флага.
Фанаты Королевой считают, что таким поступком ее мама лишь опозорила дочь и зятя Сергея Глушко. С слову, Глушко до карьеры в стриптизе служил на космодроме «Плесецк» и имел офицерское звание.
Издание напоминает, что теща с зятем поссорились еще в феврале 2022-го.
Людмила и Сергей отписались один от одного в соцсетях и перестали общаться ввиду противоположных взглядов на ситуацию на Украине.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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