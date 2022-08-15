Кличко заявил, что офис Зеленского ему угрожает

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об угрозах со стороны офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Глава украинской столицы Виталий Кличко 15 августа заявил, что получает предупреждения от офиса президента Украины.

Ранее он подписал открытое письмо с обращением к Зеленскому вернуть гражданство главе штаба обороны Днепра Геннадию Корбану.

Изданию «Бабель» Кличко сказал, что «откроет тайну» по поводу данного письма.

С ним поговорили представители офиса, намекнули на то, что он слишком проактивен, а офис может взяться за немецкое гражданство Кличко.

Сам Кличко признает, что долго жил в ФРГ и в США, но немецкого гражданства у него нет. Он является гражданином Украины и больше не имеет других паспортов.

Ранее Корбан заявил, что совершил попытку пересечь границу Польши и Украины в пропускном пункте во Львовской области и отняли у него паспорт гражданина Украины.