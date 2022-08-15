Гончаренко рассказал о переговорах с Великобританией об уничтожении Крымского моста

Украинский депутат Гончаренко рассказал о переговорах с главой Минобороны Британии Уоллесом об уничтожении Крымского моста.

В понедельник, 15 августа 2022 года, депутат Верховной рады Украины Алексей Головченко в своём Telegram-канале сделал смелое признание в том, что Украина действительно планировала разрушить Крымский мост.

Головченко рассказал, что в ходе прошедшего двухдневного саммита Североатлантического альянса в июне в Мадриде велись обсуждения касательно разрушения моста через Керченский пролив.

Согласно откровению украинского депутата, Алексей Головченко вёл переговоры с министром обороны Соединённого Королевства Беном Уоллесом по созданию плана уничтожения самого длинного российского моста, тем самым подтвердив слова Игоря Коротченко, который ранее утверждал, что ликвидация моста проектировалась лично главой Министерства обороны Великобритании Уоллесом.