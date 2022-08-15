Reuters: Израиль нанёс удары по сирийской столице, есть раненые, жертвы и разрушения
Сегодня ночью израильские военные нанесли ракетные удары на Дамаск и Тартус.
Сегодняшняя ночь для Сирии оказалась достаточно тяжелая. Израильские истребители нанесли сокрушающие удары по Дамаску и Тартусу.
Недавно поступила информация, что Израиль снова нанес большой урон для Сирии своим очередным актом агрессии.
В ночное время суток боевые самолеты из Израиля прошли территорию воздушного пространства Ливана и атаковали порт Тартус с помощью ракет.
По полученным жертвам и разрушениям зданий и прилежащих территорий пока информации нет.
Параллельно с этим инцидентом, целая группа военных самлетов напала на окраину города столицы Сирии. О количестве разрушений точных данных нет, но известно, что минимум трое погибли в результате ракетной атаки.
Израиль намерен полностью атаковать Сирию со всех сторон. Сейчас пока известно, что такие агрессивные акты будут происходить и далее, пока Сирия не капитулирует.
Опубликовано: Силивончик Алина
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