ФБР провело расследование: Алек Болдуин нажимал на курок, когда на съемках погибла оператор

Как показало расследование, пистолет, который артист держал в руках, не был поврежден, и самостоятельно выстрелить не мог.

Согласно отчету ФБР США, выстрел актера Алекса Болдуина во время съемок вестерна "Ржавчина" произошел не случайно.

Как напоминает Сплетник.ру, этот выстрел стал смертельным для оператора Галины Хатчинс.

Как показало расследование, внутренние компоненты реквизитного пистолета, который артист держал в руках, не были поврежденными. Соответственно, револьвер не мог сам по себе выстрелить без нажатия на курок.

Ранее Болдуин в интервью ABC News заявил, будто не нажимал на курок, а просто взвел и отпустил оружие, пока выстраивался кадр.

Трагедия на съемках кинофильма "Ржавчины" произошла в октябре 2021-го года. Алек Болдуин, который исполняет в фильме главную роль, выстрелил из реквизитного пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами.

В результате выстрелов погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер фильма Джоэл Соус был ранен.

Хотя Болдуин за реквизит не отвечает, семья Хатчинс обвинила актера в игнорировании проблем безопасности на съемочной площадке.