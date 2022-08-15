На границе теперь досматривают и велосипеды из-за фактов контрабанды сигарет
Автотранспорта на польско-белоруской границе теперь не так и много, зато велосипедисты с обеих сторон активно путешествуют, пользуясь упрощенным режимом пересечения.
Как сообщает портал pogranec.by увеличение числа велосипедов привело к тому, что участились и факты попыток контрабанды белорусских сигарет за границу.
Поэтому байки все чаще направляют в досмотровые боксы на предмет наличия контрабанды. Причем велосипедисты, как и водители легковушек, прячут сигареты в тайники.
Как демонстрирует портал, чаще всего пачки сигарет скрывают в шинах, вынимают камеры и набивают внутрянку табачными изделиями белорусского производства. Также прячут небольшие партии в корпуса и сидения велосипедов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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