На границе теперь досматривают и велосипеды из-за фактов контрабанды сигарет

Автотранспорта на польско-белоруской границе теперь не так и много, зато велосипедисты с обеих сторон активно путешествуют, пользуясь упрощенным режимом пересечения.

Как сообщает портал pogranec.by увеличение числа велосипедов привело к тому, что участились и факты попыток контрабанды белорусских сигарет за границу.

Поэтому байки все чаще направляют в досмотровые боксы на предмет наличия контрабанды. Причем велосипедисты, как и водители легковушек, прячут сигареты в тайники. 

Как демонстрирует портал, чаще всего пачки сигарет скрывают в шинах, вынимают камеры и набивают внутрянку табачными изделиями белорусского производства. Также прячут небольшие партии в корпуса и сидения велосипедов.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 




 

 

 

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