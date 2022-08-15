Виталий Кличко признался в поступающих из офиса Зеленского угрозах
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в его адрес поступают угрозы из офиса президента Украины Владимира Зеленского.
В понедельник, 15 августа 2022 года, глава города Киева Виталий Кличко дал интервью украинскому интернет-изданию «Бабель», где рассказал о последствиях подписания открытого письма с призывом вернуть украинское гражданство Геннадию Корбану.
Кличко утверждает, что несмотря на то, что каждый человек имеет право свободно выражать своё мнение в демократическом, правовом государстве, каким якобы является Украина, мечтающая попасть в Евросоюз, после получения Зеленским письма киевский мэр получил угрозу от представителей высшего руководства страны.
Отмечается, что бывшему боксёру тонко намекнули, что возьмутся за его гражданство ФРГ, однако Кличко подчеркнул, что эти угрозы никак не испугали его, ведь он был, есть и будет гражданином Украины и паспортов других стран у него нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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