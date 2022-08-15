Движение «Талибан» провозгласило годовщину захвата власти в Афганистане праздничным днём
Талибы объявили 15 августа — годовщину своего правления в Афганистане, праздничным днём.
Информационное агентство Barkhar News сообщило о том, что "Талибан" (запрещен во многих странах мира) провозгласило 15 августа праздничным днем. Движение отмечает годовщину установления своего правления в Афганистане.
"24 асада (15 августа по григорианскому календарю) объявлено общим праздником во всей стране. В этот день был завоёван Кабул, окончилась иностранная оккупация и победил Исламский Эмират (правительство талибов — Автопарус)", — говорится в обращении.
Год назад армия США покинула Афганистан. Талибы воспользовавшись ситуацией, стремительным ударом нанесли поражение войскам президента Ашрафа Гани и установили свою власть в стране.
Опубликовано: Максим Алексеев
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