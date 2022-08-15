В Джорджии женская банда украла мужское белье Nike на тысячи долларов

В Джорджии банду из трех женщин обвиняют в краже мужского нижнего белья на тысячи долларов из нескольких магазинов Kohl's.

На кадрах видеонаблюдения видно, как три женщины склоняются над витриной в мужском отделе магазина Kohl's в Ньюнане.

На кадрах также видно, как женщины выходят из магазина, неся товары в больших сумках, не заплатив за них.

В магазине Коля сказали, что женщины крадут мужские боксеры Nike, которые стоят от 24 до 40 долларов за упаковку из трех штук.

Офис шерифа округа Коуэта, что только из магазина Newnan женщины сбежали с нижним бельем на сумму около 1800 долларов.

Полиция сообщила, что нижнее белье на сумму более 6000 долларов было украдено из магазинов в Мариетте, Вудстоке и Макдонау.

Тоби Никс из офиса шерифа округа Коуэта сказал Fox 5 Atlanta, что женщины ходят по магазину, наполняют многоразовые сумки для покупок и уходят.