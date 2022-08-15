Представитель демократов Мелони сообщила, что Байден не будет баллотироваться в 2024 году
Ведущий демократ в Палате представителей Кэролин Мелони заявила в интервью The New York Times, что Джо Байден не будет баллотироваться на переизбрание в 2024 году.
При этом она сказала, что заявляет это неофициально, не для протокола. Она также не уточнила, откуда у нее такая информация.
Ранее в этом месяце Мэлони заявила во время дебатов, что не думает, что Байден снова будет баллотироваться в 2024 году. Однако через короткое время она отказалась от своего заявления.
Мелони тогда написала в Твиттере, что полностью поддержит Байдена, если он решит баллотироваться на президентский пост.
Она также уточнила, что лидерство Байдена, обеспечивающее исторические инвестиции в здравоохранение, климат и экономическую справедливость, еще раз доказывает, почему он является сильным и эффективным лидером, который нужен США прямо сейчас.
Мэелони участвует в первичных выборах демократов 23 августа в 12-м избирательном округе Нью-Йорка, где она встретится с членом палаты представителей Джерролдом Надлером.
В выборах участвует также адвокат Сурадж Патель.
Надлер уклонился от ответа по поводу будущего Байдена. По его словам, говорить об этом еще очень рано.
Опубликовано: Светлана Репина
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