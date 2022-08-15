Виталий Кличко: из офиса Зеленского звучали угрозы о лишении меня гражданства

Мэр Киева сообщил о том, что после того, как он подписал открытое письмо президенту Украины о Корбане, из офиса Зеленского ему сообщили, что не брались ещё за его "немецкое гражданство".

В интервью интернет-порталу "Бабель" мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в офисе Владимира Зеленского ему угрожали лишением гражданства, после того, как он подписал открытое письмо о восстановлении в правах Геннадия Корбана, главы территориальной обороны Днепропетровской области.

"После того как подписал письмо, был разговор, в ходе которого мне дали понять, что я чрезмерно активен. Это может стоить мне немецкого гражданства. Меня удивила такая постановка вопроса. Я ответил, что если у меня найдут паспорт гражданина Германии, пусть забирают", — пояснил Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что в своё время у него действительно была возможность получить немецкий паспорт, но он был и остаётся патриотом и гражданином только Украины.

