Агузарова облила поклонников водой на концерте в Москве
Певица выступила в парке Красная Пресня на площадке Главлето, публика восприняла ее с восторгом.
Свой концерт 60-летняя звезда открыла песней «Открытие», которую исполняла еще в период участия в группе "Браво". Как сообщает Рамблер, она выплюнула на сцену жвачку прямо во время исполнения хита.
"Как долго вы добирались к нам сегодня, и пришли-таки. 48 градусов жара, а вы здесь, спасибо", - так приветствовала певица фанатов.
Концерт Агузаровой проходил на открытой площадке, потому многие поклонники были одеты в шорты и летние платья. А звезда нарядилась по обратному принципу: в длинные черные брюки и пиджак.
Хотя певице было явно жарко, она решила освежить не себя, а своих поклонников. Жанна взяла бутылку воды, и выплеснула содержимое на первые ряды зрителей, пишет КП.
В июле певица назвала отличительные качества москвичей. По ее словам, она переехала в Москву в 80-х, чтобы поступить в университет. Столица приняла будущую звезду сразу.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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