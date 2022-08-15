Агузарова облила поклонников водой на концерте в Москве

Певица выступила в парке Красная Пресня на площадке Главлето, публика восприняла ее с восторгом.

Свой концерт 60-летняя звезда открыла песней «Открытие», которую исполняла еще в период участия в группе "Браво". Как сообщает Рамблер, она выплюнула на сцену жвачку прямо во время исполнения хита.

"Как долго вы добирались к нам сегодня, и пришли-таки. 48 градусов жара, а вы здесь, спасибо", - так приветствовала певица фанатов.

Концерт Агузаровой проходил на открытой площадке, потому многие поклонники были одеты в шорты и летние платья. А звезда нарядилась по обратному принципу: в длинные черные брюки и пиджак.

Хотя певице было явно жарко, она решила освежить не себя, а своих поклонников. Жанна взяла бутылку воды, и выплеснула содержимое на первые ряды зрителей, пишет КП.

В июле певица назвала отличительные качества москвичей. По ее словам, она переехала в Москву в 80-х, чтобы поступить в университет. Столица приняла будущую звезду сразу.