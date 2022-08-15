Ученые объяснили, почему не стоит выбрасывать кожуру банана
Ее можно использовать в качестве вкусной и полезной для здоровья добавки для выпечки тортов, печений и других сладостей.
Исследование о пользе банановых шкурок опубликовали специалисты в журнале ACS Food Science & Technology, сообщает Вокруг света.
Ученые напомнили лайфхак веганов: если кожуру сначала бланшировать, затем высушить, перемолоть в муку, ее можно использовать в выпечке для улучшения вкуса.
Ученые из Хьюстонского университета США, а также Алигархского мусульманского университета Индии доказали, что такие добавки очень полезны. К примеру, сахарное печенье с добавкой из банановой кожуры попробовали участники эксперимента. На их вкус, печенье было даже лучше оригинала.
Но важно то, что вместе с печеньем человек получает большую порцию минералов, питательных веществ, которые способны вести борьбу с раком. Обогащенное банановой кожурой печенье содержит намного больше клетчатки, калия, магния и антиоксидантных соединений. Калий с магнием очень полезны для сердца и сосудов.
Однако перебарщивать с такой добавкой тоже не стоит: достаточно всего 7,5 процента банановой кожуры в общем объеме муки, чтобы десерт получился не очень жестким, а его цвет остался привычно светлым. Хранить такое печенье можно три месяца.
То же самое можно сказать и о кожуре манго, повышающей антиоксидантные свойства торта и улучшающей его вкус.
К слову, кожуру банана можно использовать и для фильтрации воды от тяжелых металлов, она пригодится и в качестве удобрения для растений. Хороша кожура и как средство первой помощи при порезах или местах укуса комарами: если потереть это место внутренней стороной шкурки, ссадина быстрее заживет.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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