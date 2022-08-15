Депутат парламента Крыма назвал безумием планы Киева взорвать Крымский мост
Депутат крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что идея Украины уничтожить мост через Керченский пролив.
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель 15 августа предостерег Украину от попыток уничтожить Крымский мост.
Ранее член Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сказал, что на саммите НАТО в Мадриде представители Украины обсудили с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом возможность уничтожения Крымского моста.
Гемпель сказал, что это все не вредные, но очень опасные мечты, которыми заболели украинские власти и их западные союзники.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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