В Госдуме РФ заявили, что планы Киева по разрушению Крымского моста сродни белой горячке
Российский депутат Белик увидел в планах власти Украины по уничтожению Крымского моста симптомы алкогольного делирия.
В понедельник, 15 августа 2022 года, депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик прокомментировал признание своего украинского коллеги Алексей Гончаренко в совместном с главой британского оборонного ведомства Беном Уоллесом планировании операции по уничтожению Крымского моста.
Белик заявил, что правительство киевского режима страдает от белой горячки, так как никто в трезвом даже не подумает совершать нападение на столь защищённый объект транспортной инфраструктуры другого государства.
Российский чиновник помимо этого сравнил обсуждение грандиозного плана Украины и Великобритании с беседой страдающих психическими расстройствами из повести Антона Чехова «Палата №6», где Вооружённые силы России выполняют роль санитаров, которые проводят процедуры для исключения риска возникновения угрозы со стороны душевнобольного в отношении окружающих.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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