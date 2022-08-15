Российский депутат Белик увидел в планах власти Украины по уничтожению Крымского моста симптомы алкогольного делирия.

В понедельник, 15 августа 2022 года, депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик прокомментировал признание своего украинского коллеги Алексей Гончаренко в совместном с главой британского оборонного ведомства Беном Уоллесом планировании операции по уничтожению Крымского моста.

Белик заявил, что правительство киевского режима страдает от белой горячки, так как никто в трезвом даже не подумает совершать нападение на столь защищённый объект транспортной инфраструктуры другого государства.

Российский чиновник помимо этого сравнил обсуждение грандиозного плана Украины и Великобритании с беседой страдающих психическими расстройствами из повести Антона Чехова «Палата №6», где Вооружённые силы России выполняют роль санитаров, которые проводят процедуры для исключения риска возникновения угрозы со стороны душевнобольного в отношении окружающих.