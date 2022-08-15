Bloomberg: Путин Пообещал расширить партнерство с Ким Чен Ыном из Северной Кореи

Президент России Владимир Путин предложил расширить отношения с Северной Кореей, обратившись к своему соседу с дружескими намерениями.

Путин направил поздравительное послание Северной Корее по случаю праздника Дня освобождения в понедельник, посвященного окончанию колониального правления Японии на Корейском полуострове в 1910-1945 годах.

Хотя Путин регулярно отправляет сообщения по случаю годовщины, это первое сообщение, опубликованное в государственных СМИ Северной Кореи после вторжения России в Украину в феврале.

В сообщении говорится, что две страны “будут продолжать расширять всеобъемлющие и конструктивные двусторонние отношения совместными усилиями”, сообщило официальное Центральное информационное агентство Кореи.

В прошлогоднем послании Путин подчеркнул важность сотрудничества между Советским Союзом и корейскими боевиками во время Второй мировой войны, используя аналогичные формулировки, чтобы сказать, что сотрудничество будет способствовать безопасности.

Северная Корея, имеющая железнодорожное сообщение с Россией, поддержала вторжение Путина.

Это одна из немногих стран, признавших независимость контролируемых Кремлем Донецкой и Луганской народных республик на востоке Украины.

Северная Корея также десятилетиями накапливала артиллерию, что привело некоторых аналитиков к предположению, что она может быть источником вооружений для Путина.

Китай и Россия в конце мая наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, подготовленную США, чтобы усилить санкции в отношении Северной Кореи за ее испытания баллистических ракет в этом году.