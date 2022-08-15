Мэр Киева Виталий Кличко развелся со своей женой

Решение разойтись по взаимному согласию супруги приняли спустя 26 лет пребывания в браке.

51-летний мэр Киева Виталий Кличко всегда слыл примерным семьянином. Свыше четверти века он прожил в браке с бывшей моделью и певицей Натальей Егоровой. Однако теперь пара решилась разойтись, сообщает Вумен.ру.

Издание сообщает, что решение разойтись обоюдное и хорошо обдуманное, супруги уже много лет жили порознь. Наталья жила в Германии, а Виталий оставался в Украине. Их дети выросли, потому развод родителей на их жизни особо не отразится.

По словам экс-боксера, развода хотят обе стороны, потому бывшие супруги планируют общаться и далее, так как у них остались добрые отношенеия и общие дети.

Многие интернет-пользователи, тем не менее, решили, что проблема не в расстоянии. По их наблюдениям, отношения у пары разладились еще лет пять-шесть тому назад.

Жена Кличко сначала переехала в Германию, а затем решила начать певческую карьеру. Ранее мэр Киева признавался, что с неодобрением отнесся к увлечению супруги, но затем вроде смягчился.

Но есть и вторая версия - о разлучнице. В 2017 году некто Зоряна Вышинская (известна и как Зоряна Олейник) заявила на ТВ, что у нее был яркий роман с Виталием, и она, опасаясь за свою жизнь, сбежала в Москву.

Женщина также утверждала, что родила от мэра Киева сына. Правда, в ее рассказе нашли неточности, сам Виталий это никак не комментировал.

Виталий и Наталья Кличко расписались в 1996 году. У пары 3 детей - 22-летний Егор-Даниель, Елизавета-Виктория 20-ти лет и 17-летний Максим-Александр. Дети живут и учатся в Великобритании.