Автор The Guardian Саймон Тисдалл предположил, что Запад может нанести Украине удар в спину уже зимой.

Саймон Тисдалл 15 августа опубликовал статью в издании The Guardian, где поставил вопрос о том, может ли Запад ударить в спину Украине.

Тисдал сказал, что возмущение общества боевыми действиями перерастает в массовом сознании в панику из-за резкого роста стоимости жизни.

Он добавил, что стойкость Запада подвергается сомнению. Тисдалл сказал, что США беспокоит только то, чтобы Америка не вступила в войну.

Лондон, Рим, Берлин и Париж прячутся за позицией США. Он считает, что Запад может начать принуждать Киев в невыгодному мирному соглашению.