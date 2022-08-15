Журналист The Guardian заявил, что Запад может нанести Украине удар в спину
Автор The Guardian Саймон Тисдалл предположил, что Запад может нанести Украине удар в спину уже зимой.
Саймон Тисдалл 15 августа опубликовал статью в издании The Guardian, где поставил вопрос о том, может ли Запад ударить в спину Украине.
Тисдал сказал, что возмущение общества боевыми действиями перерастает в массовом сознании в панику из-за резкого роста стоимости жизни.
Он добавил, что стойкость Запада подвергается сомнению. Тисдалл сказал, что США беспокоит только то, чтобы Америка не вступила в войну.
Лондон, Рим, Берлин и Париж прячутся за позицией США. Он считает, что Запад может начать принуждать Киев в невыгодному мирному соглашению.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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