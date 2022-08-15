Почему не стоит есть овсянку на завтрак
Казалось бы, что может быть лучше овсяной каши с утра? Такой завтрак рекомендуют все врачи и диетологи. Стоит ли сомневаться в его полезности? Но не все так однозначно, и есть вторая сторона медали.
Польза
В каше много полезных элементов: витамины групп В, Е, А, магний, фосфор, калий, клетчатка.
Овсянка улучшает активность мозга, снижает уровень холестерина, укрепляет сосуды и волосяные луковицы, поддерживает в норме работу ЖКТ.
Высокое содержание углеводов надолго насыщает организм, хорошо утоляет чувство голода. После такой каши можно до обеда оставаться сытым.
Овсянка прибавляет сил во время физических нагрузок.
Полезна кашка и худеющим, но нужно выбирать крупу грубого помола, а не быстрорастворимые продукты. Чтобы овсянка была полезна, надо при варке не применять молоко, сахар, соль.
Лучше варить на воде и сдабривать блюдо фруктами.
Овсянка хорошо влияет на состояние кожи лица. Кашу полезно употреблять внутрь для очищения кишечника от токсинов, и также можно использовать в виде питательных масок.
Чем вредна овсянка
Не так уж и полезно кушать овсянку с утра. Проснувшемуся человеку нужен белок для восполнения энергии. В этой каше его мало.
Хорошо бы дополнить такой завтрак вареным яйцом или творогом.
В овсяной каше присутствует фитиновая кислота. Она мешает усвоению кальция организмом. Это в свою очередь приводит к деформации костной системы, остеопорозу, частым переломам.
Быстрорастворимые овсяные каши вообще бесполезны. В них нет питательных веществ, зато есть сахар, усилители вкуса, которые точно не нужны организму.
Не полезна овсянка людям, у которых диагностирована целиакия или глютеновая энтеропатия.
Это наследственные болезни, которые плохо влияют на процесс пищеварения при употреблении в пищу злаковых культур.
Возможные последствия - атрофия тонкой кишки, нарушение всасываемости углеводов.
Очень плохая идея кормить детей до года овсяной кашей. Иногда целиакия возникает и в младенческом возрасте.
Для любителей овсянки можно предложить несколько простых рекомендаций:
кушать любимое блюдо не чаще 2-3 раз в неделю;
предпочтение отдавать цельнозерновому овсу или хлопьям "Геркулес";
помните - овсяные хлопья "Экстра" не несут никакой пользы;
не стоит варить овсянку на молоке, такое блюдо плохо влияет на пищеварительный процесс.
Опубликовано: Храмова Оксана
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