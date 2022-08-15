Китайский производитель чипов SMIC предупреждает о резком падении спроса на смартфоны

Semiconductor Manufacturing International Corp. предупредила, что клиенты замораживают заказы на смартфоны, подчеркнув, что спад спроса на бытовую электронику наносит ущерб сектору микросхем.

Генеральный директор SMIC Чжао Хайцзюнь отмечает, что падение спроса со стороны производителей смартфонов и комплектующих для телевизоров вынуждает SMIC корректировать свои производственные планы.

Экономический спад и корректировка товарных запасов спровоцировали быстрое замораживание и срочную остановку заказов. Только в Гонконге снижение уже составил 3,1%.

Инвесторы опасаются, что печально известная цикличностью индустрия чипов движется к затяжному спаду после того, как многолетний дефицит привел к значительным инвестициям в производственные мощности.

SMIC входит в число многих производителей полупроводников, которые сейчас борются с быстро падающим глобальным спросом на электронику, поскольку бум эпохи пандемии остался позади.

Компания также сталкивается с неуклонным ужесточением экспортных ограничений США, поскольку Вашингтон пытается сдержать технологический рост Китая.

Санкции США сыграли центральную роль в сдерживании чиповых амбиций страны. Администрация Трампа внесла SMIC в черный список около двух лет назад из соображений национальной безопасности, сославшись на связи компании с китайскими военными.

Вашингтон теперь также оказывает давление на своих союзников, чтобы ключевые поставщики, такие как нидерландская ASML Holding NV и японская Nikon Corp., присоединились к его технологической блокаде.