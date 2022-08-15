Предметы из СССР, которые имеют особую ценность для коллекционеров

Сейчас СССР для многих это ушедшее золотое время и коллекционеры стараются найти еще остатки тех самых дефицитных товаров, за которыми охотились и берегли наши родители.

СССР было времененм больших контрастов. Все мы помним, как наши родители старались найти более раритетные и дифицитные товары, а потом тщательно берегли их. И хотя сейчас для нас это обыкновенный хлам, то раньше это было настоящим сокровищем.

Сейчас время изменилось и многие коллекционеры ценят СССР за его "золотое время". Какие предметы имеют особенную ценность?

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    Фарфоровый сервиз «Семейство карпов»

    Данный набор для алкоголя был невероятно популярным в свое время. В наборе было несколько рюмочек в форме рыбок, сделанных из фарфора. Сейчас такой набор готовы купить за 5-15 евро. Но несомненно цена на него будет подниматься.

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    Хрустальная посуда

    Это могло быть что угодно рюмочки, фужеры, салатники, сахарницы, вазы - главное из хрусталя. На сегодняшний день ее стоимость так высоко не оценивается, но за небольшой набор бокалов можно получить около 15 евро. А если хрусталь цветной, то цена может вырасти до 200 евро.

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    Подстаканники

    То, что скупают коллекционеры с особым удовольствием. Поезд, романтика и красивые подстаканники из серебра ХХ века стоят в районе 200 евро, а если это обычный мельхиор, то 10 евро.

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    Формы для выпечки

    Настощий рай для домохозяйки считались металлические формочки для изготовления разных лакомств - леденцов, трубочек, орешков. Продать такие двойные сковородки с ручками можно по цене от 10 долларов.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

 




 

 

 

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