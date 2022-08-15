Предметы из СССР, которые имеют особую ценность для коллекционеров

Сейчас СССР для многих это ушедшее золотое время и коллекционеры стараются найти еще остатки тех самых дефицитных товаров, за которыми охотились и берегли наши родители.

СССР было времененм больших контрастов. Все мы помним, как наши родители старались найти более раритетные и дифицитные товары, а потом тщательно берегли их. И хотя сейчас для нас это обыкновенный хлам, то раньше это было настоящим сокровищем.

Сейчас время изменилось и многие коллекционеры ценят СССР за его "золотое время". Какие предметы имеют особенную ценность?