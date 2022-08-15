Сенатор Косачев заявил, что США пытаются вывести Китай из равновесия
Сенатор Совета Федерации России Константин Косачев обвинил США в попытках дестабилизировать Пекин и заставить его применить силу.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев 15 августа выразил мнение, что отправка новой американской делегации на Тайвань совершена с целью побудить КНР к резкой силовой реакции.
Косачев назвал это не выходкой, а тенденцией и свидетельством, что Вашингтон добивается эскалации напряженности в отношениях с Китаем.
По мнению сенатора, слова о разделении властей и свободе действий для американских Конгрессменов и их независимости от Белого дома являются заблуждением.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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