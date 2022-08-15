Google больше не будет отвечать на глупые вопросы
Google перестанет давать ответы на глупые вопросы, поскольку поисковик стремится улучшить сервис под названием «Избранные фрагменты».
Как отмечает компания, ранее сервис грешил распространением ложной информациию
Теперь система «натренирована» таким образом, чтобы эффективнее определять, насколько запрос «глуп», и не давать на них ответы, во многом благодаря огромному банку данных с глупыми запросами.
Благодаря этому обновлению Google отмечает, что система сократила выдачу избранных фрагментов для глупых запросов на 40%.
Опубликовано: Антон Райт
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