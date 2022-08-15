teleprogramma.pro: Покровский не сочувствует знаменитостям, оставшимся в России

Лидер группы "Ногу свело" Макс Покровский не испытывает сочувствия к известным личностям, оставшимся в России. Ещё более опасными музыкант считает тех, кто не обозначил свою позицию.

Известный отечественный исполнитель Максим Покровский резко высказался в адрес артистов, поддерживающих Россию относительно проведения спецоперации на Донбассе.

Портал teleprogramma.pro сообщает об этом.

Лидер музыкального коллектива "Ногу свело" вместе со своим с семейством уехал из РФ, сменив ПМЖ на Нью-Йорк. Там деятель музыкальной индустрии стал участником марша в поддержку Украины.

На "мероприятии" Покровскому выдали флажок, который тот хранит "на хорошую память".

К коллегам, ведущим дела на территории Российской Федерации у него нет теплых чувств.

Музыкант уверяет, что не испытывает ни малейшего сострадания и терпимости к известным личностям, выступающим в поддержку российской власти.

Самыми опасными звезда сцены называет людей, которые отмалчиваются, не обозначая своей позиции.