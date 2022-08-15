teleprogramma.pro: Покровский не сочувствует знаменитостям, оставшимся в России
Лидер группы "Ногу свело" Макс Покровский не испытывает сочувствия к известным личностям, оставшимся в России. Ещё более опасными музыкант считает тех, кто не обозначил свою позицию.
Известный отечественный исполнитель Максим Покровский резко высказался в адрес артистов, поддерживающих Россию относительно проведения спецоперации на Донбассе.
Портал teleprogramma.pro сообщает об этом.
Лидер музыкального коллектива "Ногу свело" вместе со своим с семейством уехал из РФ, сменив ПМЖ на Нью-Йорк. Там деятель музыкальной индустрии стал участником марша в поддержку Украины.
На "мероприятии" Покровскому выдали флажок, который тот хранит "на хорошую память".
К коллегам, ведущим дела на территории Российской Федерации у него нет теплых чувств.
Музыкант уверяет, что не испытывает ни малейшего сострадания и терпимости к известным личностям, выступающим в поддержку российской власти.
Самыми опасными звезда сцены называет людей, которые отмалчиваются, не обозначая своей позиции.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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