Wildberries сменил название на русскоязычное «Ягодки»
Руководство российского онлайн-ритейлера Wildberries приняло решение об изменении названия на русскоязычное «Ягодки», отказавшись объяснить причину.
В понедельник, 15 августа 2022 года, компания Wildberries, принадлежащей богатейшей женщине России Татьяне Бакальчук, переименовала маркетплейс, дав ему название на русском языке «Ягодки».
Отмечается, что несмотря на запросы ряда российских СМИ, руководство ритейлера не дало официальных комментариев по поводу неожиданной смены названия, однако URL-адрес сайта после ребрендинга остался прежним.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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