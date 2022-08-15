«Закатные симптомы»: какие признаки деменции проявляются по вечерам

Она проявляется в виде потери памяти, спутанности сознания, проблем с речью, и эти симптомы со временем усугубляются.

Специалисты отмечают, что есть и особые симптомы, которые дают о себе знать в вечернее время.

Среди "закатных признаков" названных врачами, - растущее у пожилых людей по вечерам возбуждение, беспокойство, сообщает Вокруг света.

Также должно насторожить то, что человеку кажется, будто он находится не там, где надо (допустим, утверждает, что надо забирать детей из школы-сада, хотя те давно выросли).

Еще один симптом - нервное хождение по комнате, раздражение по каждому поводу, срыв на крик.

Причиной такого поведения может быть накопленная усталость. Спровоцировать его способны жажда, голод, физическая боль и так далее.

Что делать, если у близкого человека стали заметны «закатные симптомы»?

Прежде всего, отвлечь его на что-то другое. Скажем, увести в другую комнату, отправиться вместе с ним на прогулку, расспросить, что тревожит, сохраняя спокойный тон беседы.

Поможет даже то, если подержать за руку беспокойного человека, молча сидя рядом.

Частично снять риск подобных симптомов можно с помощью регулярных вечерних ритуалов. Нужно придумать некое занятие, которое отвлечет человека и заставит сосредоточиться на чем-то другом.