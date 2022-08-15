Не типичный аутизм - парааутизм, который сложно распознать

Подобные особенности отмечаются специалистами и в развитии детей с органическими поражениями слуха и зрения (т. е. в тех случаях, когда депривация обусловлена не психосоциальными факторами.

Под парааутизмом («психогенной формой аутизма», «синдромом детдомовца», «депривационным аутизмом», «госпитализмом») обычно понимается спектр нарушений развития детей, с рождения или раннего возраста воспитывающихся в госучреждении или в неполноценных, искаженных домашних условиях, не предполагающих нормального общения младенца с матерью.

К полутора-двум годам у таких детей часто выявляются типичные особенности поведения:

бедность эмоциональной сферы;

задержка речевых и коммуникативных навыков;

стереотипные движения; аутоагрессия;

отсутствие интереса к тому, что обычно вызывает его у детей этого возраста (интерес к игрушкам, сладостям);

отсутствие «нормальных» страхов (может не быть чувства края, высоты, страха одиночества, темноты) и, наоборот, присутствие нетипичных для возраста страхов (антропоморфных игрушек, воды, света, некоторых звуков).



Подобные особенности отмечаются специалистами и в развитии детей с органическими поражениями слуха и зрения (т. е. в тех случаях, когда депривация обусловлена не психосоциальными факторами, а физиологией) и описываются как аналогичные при расстройстве аутистического спектра.

Однако если причины появления эндогенного аутизма до конца не выявлены и являются предметом активных научных исследований, то причины развития парааутизма в общем и целом ясны — это нарушение общения и условий развития ребенка. Именно поэтому парааутические нарушения считаются в целом обратимыми — в случае восстановления нормальной среды общения и развития.