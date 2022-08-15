Prozvezd: Резник объяснил, почему у Пугачёвой не будет преемницы

Легендарная личность, поэт-песенник Илья Резник ответил на слова дизайнера Аники Каримовой, которая назвала исполнительницу Азизу достойной заменой алле Пугачёвой на отечественной сцене.

Известный российский поэт и автор песен Илья Резник дал комментарии относительно слов дизайнера Аники Керимовой о достойной замене Аллы Борисовны на отечественной сцене. Та высказалась, что певица Азиза подходит для этой роли.

Такое заявления дизайнер сделала, насладившись реквиемом о спецоперации на Донбассе, который исполнила Азиза.

Керимова оценила пение певицы, так мощное и проникновенное, сравнив с исполнением Примадонны в свои лучшие годы.

Резник высказался по поводу для портала PROZVEZD: "У Аллы нет и никогда не будет преемницы. Она - великая певица, у которой просто не может быть последователей".

Деятель музыкальной индустрии уверен, что Пугачева незаменима на российской эстраде.

Поэт-песенник убеждён, Азиза не может выступать в качестве преемницы "великой" исполнительницы, так как сама "пребывает в статусе" самодостаточной артистки.