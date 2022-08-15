Prozvezd: Резник объяснил, почему у Пугачёвой не будет преемницы
Легендарная личность, поэт-песенник Илья Резник ответил на слова дизайнера Аники Каримовой, которая назвала исполнительницу Азизу достойной заменой алле Пугачёвой на отечественной сцене.
Известный российский поэт и автор песен Илья Резник дал комментарии относительно слов дизайнера Аники Керимовой о достойной замене Аллы Борисовны на отечественной сцене. Та высказалась, что певица Азиза подходит для этой роли.
Такое заявления дизайнер сделала, насладившись реквиемом о спецоперации на Донбассе, который исполнила Азиза.
Керимова оценила пение певицы, так мощное и проникновенное, сравнив с исполнением Примадонны в свои лучшие годы.
Резник высказался по поводу для портала PROZVEZD: "У Аллы нет и никогда не будет преемницы. Она - великая певица, у которой просто не может быть последователей".
Деятель музыкальной индустрии уверен, что Пугачева незаменима на российской эстраде.
Поэт-песенник убеждён, Азиза не может выступать в качестве преемницы "великой" исполнительницы, так как сама "пребывает в статусе" самодостаточной артистки.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова: отношения между РФ и США прекратятся после признания России спонсором террора
Для органов скончавшейся после двойного ДТП Энн Хеч нашли реципиентов
Украинцы выезжают из страны под видом студентов в страхе мобилизации
Не типичный аутизм - парааутизм, который сложно распознать
«Газпром» увеличил поставки газа в Венгрию сверх контракта