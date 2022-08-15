Эксперты рассказали, как защитить себя от отравления грибами и что делать, если это случилось

Для этого нужно знать, какие грибы съедобные, а при признаках отравления вызвать скорую, уложить больного в кровать и вызвать у него рвоту.

Лето и начало осени - сезон сбора грибов. Как выбирать лесные дары, чтобы не пострадать?

Опытные эксперты напоминают, что старые грибы небезопасны, потому что их белки и жиры быстро расщепляются и разлагаются, образуя ядовитые вещества. И отравиться даже неядовитым грибом можно так же, как и ядовитым.

Перебирая грибы, нужно без сожаления выбрасывать старые, поврежденные, подозрительные. Не надо жалеть, что их станет мегьше - это вопрос безопасности.

Перебирая пластинчатые грибы, нужно снять кожицу, так как именно в ней содержится больше всего ядовитых и вредных веществ. Например, у маслят она снимается легко, а сыроежки для этого нужно ошпарить.

В нижней части шляпок сыроежек, груздей и даже опят между пластинками часто задерживаются частицы почвы со спорами ботулиновой палочки, которая очень устойчива к кипячению.

При плохой промывке грибы с микробами могут попасть в герметически закрытые банки, где созданы идеальные условия для прорастания спор, бурного развития ботулиновой палочки и выделения токсинов, которые по силе действия превосходят многие бактериальные и химические яды.

Ядовитые вещества в грибах образуются и при неправильном хранении. Даже через сутки после сбора большинство грибов становятся несъедобными, хотя внешне не меняются.

Чтобы застраховать себя от отравления, все эти моменты нужно учесть. Но, если даже при принятых мерах предосторожности возникло подозрение на отравление, нужно вызвать скорую и в ее ожидании вырвать рвоту у больного.

Уложить его в кровать, к ногам и к животу положить грелки, маленькми глотками давать пить соленую воду. (1 ч.л. на 1 ст. воды). Можно пить крепкий чай, черный кофе, молоко. А вот алкоголь - под запретом.