Афганистан: внезапные наводнения унесли жизни десятков человек в провинции Парван

По меньшей мере 31 человек погиб в результате внезапных наводнений в северной афганской провинции Парван, сообщило в понедельник государственное информационное агентство "Бахтар".

Согласно отчету, в воскресенье на провинцию к северу от Кабула обрушились проливные дожди, вызвавшие внезапное наводнение.

Официальные лица заявили, что среди погибших были дети, и десятки людей все еще числятся пропавшими без вести, в то время как пострадали тысячи акров земли, домашний скот и дороги.

Особенно сильно пострадали три района в Парване. Более ста домов были частично или полностью разрушены, цитирует чиновника немецкое информационное агентство dpa.

Какие еще районы пострадали от наводнения?

Другие провинции, включая Капису, Панджшер и Нангархар, также пострадали от наводнения.

“Ситуация тяжелая. Мы требуем, чтобы национальные и международные агентства оказали чрезвычайную помощь, чтобы предотвратить еще одну человеческую катастрофу”, - заявил агентству dpa Каримулла Васик, директор Kapisa по информации и культуре.

По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, семьям жертв была оказана немедленная финансовая помощь и продуктовые наборы.

Местные метеорологи прогнозируют усиление дождей в ближайшие дни в 34 провинциях Афганистана.