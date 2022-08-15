Афганистан: внезапные наводнения унесли жизни десятков человек в провинции Парван
По меньшей мере 31 человек погиб в результате внезапных наводнений в северной афганской провинции Парван, сообщило в понедельник государственное информационное агентство "Бахтар".
Согласно отчету, в воскресенье на провинцию к северу от Кабула обрушились проливные дожди, вызвавшие внезапное наводнение.
Официальные лица заявили, что среди погибших были дети, и десятки людей все еще числятся пропавшими без вести, в то время как пострадали тысячи акров земли, домашний скот и дороги.
Особенно сильно пострадали три района в Парване. Более ста домов были частично или полностью разрушены, цитирует чиновника немецкое информационное агентство dpa.
Какие еще районы пострадали от наводнения?
Другие провинции, включая Капису, Панджшер и Нангархар, также пострадали от наводнения.
“Ситуация тяжелая. Мы требуем, чтобы национальные и международные агентства оказали чрезвычайную помощь, чтобы предотвратить еще одну человеческую катастрофу”, - заявил агентству dpa Каримулла Васик, директор Kapisa по информации и культуре.
По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, семьям жертв была оказана немедленная финансовая помощь и продуктовые наборы.
Местные метеорологи прогнозируют усиление дождей в ближайшие дни в 34 провинциях Афганистана.
Опубликовано: Силивончик Алина
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