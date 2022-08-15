Путин отметил союзников России, которые не прогибаются перед гегемоном
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ценит союзников России, которые не прогибаются перед гегемоном.
В понедельник, 15 августа 2022 года, президент Российской Федерации Владимир Путин в своём выступлении на открытии форума «Армия-2022» заявил, что Россия ценит своих соратников в разных частях, которые несмотря ни на что не прогибаются под гегемоном.
Путин также отметил, что РФ дорожит своими связями с дружественными странами Латинской Америки, Азии, Африки и всегда готова сотрудничать в сфере вооружения, предоставляя им современное российское оружие для обеспечения безопасности своих территорий.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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