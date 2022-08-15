Россия готовит тюремные "клетки" для захваченных украинских солдат для судебного процесса в Мариуполе

Захваченным украинским бойцам грозит парад в общественных тюремных клетках на сцене Мариупольской большой филармонии во время ожидаемого “показательного процесса” над военнопленными.

Суд над узниками "Азова" может состояться уже 24 августа, в день независимости Украины.

Импровизированные камеры для содержания под стражей и планируемый открытый судебный процесс повышают риск публичных казней, которые, как говорят, планируют российские силы, чтобы подорвать моральный дух украинцев.

Денис Пушилин, глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, недавно подтвердил, что разбирательство состоится до конца лета.

Москва задержала более 2500 боевиков, которые месяцами скрывались на Мариупольском металлургическом заводе "Азовсталь" во время многомесячной осады южного портового города.

Он добавил, что “мариупольские клетки” являются “официальным военным преступлением России”, и призвал международные гуманитарные организации вмешаться.

Вадим Бойченко, мэр Мариуполя, сказал: “Они хотят устроить этот погром в филармонии в Мариуполе где-то ко дню независимости.

Г-н Пушилин заявил, что судебные процессы в Мариуполе будут открыты для СМИ и международных представителей.

”Задача состоит в том, чтобы провести максимально открытое судебное разбирательство, чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений", - добавил он.

По оценкам Украины, около 10 000 захваченных украинцев, включая военнослужащих и гражданских лиц, находятся в плену в российских тюрьмах.

Два британских солдата – 28-летний Эйден Эслин и 48-летний Шон Пиннер, воевавшие на стороне украинской армии, были приговорены к смертной казни в июне пророссийскими повстанцами на востоке Украины.