Hyundai Ioniq 6 заставляет Tesla Model 3 казаться немного скучным
Ioniq6 имеет смелый внешний вид, детали дизайна и высокотехнологичные функции, которые намного круче, чем у Tesla.
Интерьер Hyundai сразу кажется знакомым, но с намеком на будущее.
Отличительной чертой всех технологий будущего является их беспроблемность.
Кнопочный климат-контроль - еще один пример того, что все не нуждается в переосмыслении. Некоторые вещи в порядке, как они есть.
Текстурированные и рифленые дверные панели - еще одна деталь, которая выделяется на фоне довольно мягкого интерьера Model 3.
Опубликовано: Антон Райт
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Собчак осудили подписчики после её публикации о родной Юрмале в Телеграм-канале
Журналистка, ведущая и блогер Ксения Собчак имела неосторожность назвать Юрмалу "родной", пустившись в воспоминания о том, что звезда вела фестиваль "Новая волна" до 2014 года в течение 7 лет. Подписчикам пришлось не по нраву высказывание знаменитости.Подробнее...
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