Hyundai Ioniq 6 заставляет Tesla Model 3 казаться немного скучным

Ioniq6 имеет смелый внешний вид, детали дизайна и высокотехнологичные функции, которые намного круче, чем у Tesla.

Интерьер Hyundai сразу кажется знакомым, но с намеком на будущее.

Отличительной чертой всех технологий будущего является их беспроблемность.

Кнопочный климат-контроль - еще один пример того, что все не нуждается в переосмыслении. Некоторые вещи в порядке, как они есть.

Текстурированные и рифленые дверные панели - еще одна деталь, которая выделяется на фоне довольно мягкого интерьера Model 3.

Опубликовано: Антон Райт

 

 





 

 

 

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