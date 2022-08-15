Путин пообещал жестоко реагировать на попытки фальсификации истории
Владимир Путин заявил, что защита истории и пресечение неонацизма, русофобии и расизма являются долгом России.
В понедельник, 15 августа 2022 года, президент России Владимир Путин на открытии международного форума «Армия-2022» выступил с речью, в которой отметил важность сохранения памяти о событиях Второй мировой войны.
Путин заверил, что не допустит фактов переписывания истории, дабы не осквернять память тех, кто мужественно сражался против нацизма в 20 веке, подарив потомкам мирное небо над головой.
Также российский лидер пообещал давать жёсткий ответ на любые проявления неонацизма, русофобии и расизма, которые являются неприемлемыми в современном обществе и разжигают вражду между представителями разных стран и национальностей.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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