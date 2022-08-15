Шаг от комы и временная слепота: певица Маша Шейх попала в реанимацию
Бывшая солистка группы «#2Маши» получила тяжелую черепно-мозговую травму, врачи боролись за ее жизнь больше недели.
Певица Мария Шейх более недели не появлялась в соцсетях. Подписчики уже стали волноваться и, как выяснилсоь, не напрасно, сообщает Экспресс газета.
Звезда опубликовала кадр, который запечатлел ее на кресле-каталке в коридоре больницы. Певица объяснила причины своего неожиданного «исчезновения». Оказалось, Маша получила тяжелую травму головы и чуть не лишилась жизни.
"Один шаг от комы, девять дней в реанимации. Кроме того, временная слепота, которая сводила с ума. Мне пришлось учиться ходить заново, а также сидеть, есть - все с нуля. То, что жива - настоящее чудо", - поделилась певица и добавила, что это самое страшное, что с ней случалось.
Девушка не рассказала, что именно произошло. Она просто поблагодарила всех, кто за нее волновался и молился, и заявила, что ее жизнь не будет прежней. Очевидно, впереди у Маши непростой период восстановления.
Тем не менее, на октябрь у нее запланирован первый сольный концерт, к которому звезда готовилась несколько месяцев.
Издание напомнило, что дома певицу ждет маленькая дочь Мишель. Имя отца ребенка Мария втайне держит уже два года.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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