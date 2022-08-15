В Германии счет домохозяйств за газ с 1 октября увеличится на 600 евро
Это повышение должно позволить импортерам преодолеть рост цен, а домохозяйствам получить компенсацию.
Годовой счет за газ для физических лиц в Германии увеличится на несколько сотен евро, чтобы позволить импортерам преодолеть повышение цен, однако правительство обещает смягчить шок для наиболее бедных домохозяйств.
С 1 октября компании смогут взимать на 2,4 цента больше за киловатт-час (кВтч) газа, сообщила в понедельник организация сетевых операторов Trading Hub Europe (THE).
С учетом НДС 2,4 цента за кВтч обойдутся в 600 евро для семьи с двумя детьми и средним потреблением 20 000 кВтч в год.
Опубликовано: Тарас Медведев
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