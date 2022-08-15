Reuters: Украина возобновит акцизный налог на топливо для пополнения бюджета

Правительство Украины попросило парламент частично восстановить акцизный налог на бензин и дизельное топливо, чтобы пополнить государственный бюджет, истощенный месяцами войны с Россией.

Такую информацию заявил в понедельник министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, возобновление акцизного налога на уровне 100 евро (101,96 доллара) за 1000 литров может обеспечить государственному бюджету около 2-3 миллиардов гривен (135,54 миллиона долларов) ежемесячно при ежемесячном дефиците около 5 миллиардов долларов.

"Министерство финансов находится в сложной ситуации", - сказал Кубраков на телевизионном брифинге. "Любые дополнительные поступления в бюджет от налогов, которые были ранее отменены, являются существенными и важными".

Он сказал, что налог может быть введен в сентябре или октябре.

Украина отменила акцизный налог, который составлял 213 евро на бензин и 140 евро на дизельное топливо, в марте после того, как Россия вторглась в Украину 24 февраля и разорвала логистические цепочки.

Украина раньше импортировала большую часть потребляемого топлива из Беларуси и России. Парламент отменил акцизный налог, чтобы помочь трейдерам получать достаточную прибыль для заполнения внутреннего рынка топливом из Европы.

"В июле ситуация стабилизировалась. Топлива на заправочных станциях достаточно", - сказал министр.

По его словам, частичное возобновление акцизного налога не должно привести к существенному росту розничных цен в Украине, поскольку топливо дешевеет на мировом рынке.