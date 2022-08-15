МО РФ: ВКС России уничтожили более ста наемников из Германии и Польши

Российское оборонное ведомство сообщило о ликвидации более сотни иностранных наемников в Харьковской области.

В очередной сводке о Министерства обороны России сообщается, что ударная авиация уничтожила более сотни иностранных наемников в Харьковской области Украины. 

"Высокоточным оружием ВКС РФ поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше ста боевиков и ранено не менее пятидесяти наемников из Польши и Германии.", — говорится в сообщении. 

ВКС также нанесли эффективные удары по позициям украинских подразделений в районе Угледара. Потери ВСУ составили 260 человек. В районе населенного пункта Марьинка артиллерийские подразделения ВС РФ нанесли удары по позициям третьего батальона 66-й механизированной бригады. Подразделение утратило боеготовность потеряв до 70% личного состава. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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