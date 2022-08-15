Инфляция отбросила Европу на сорок лет назад, но не все страны стразу

Рост инфляции во многих странах бьет рекорды 40 летней давности, а в некоторых из них демонстрирует двухзначную цифру, впервые с момента образования Союза.

Поскольку основной причиной роста цен и спада экономики стали антироссийские санкции, которые повлекли энергетический кризис, то больше всех пострадала Восточная Европа, чья инфраструктура со времен Варшавского договора, зависима от поставок российских энергоносителей.

Но и в Западной Европе новые рекорды. Франция демонстрирует инфляцию в в 6,8% годовых, и не остановится на этой отметке из-за засухи.

В Германии рост цен превысил 7,5% , что стало рекордом со времен объединения Германии.

По данным ЦБ, рост цен в России замедляется и уже опустился до 15% в годовом выражении.

Абсолютным рекордсменом по росту цен стала Турция — там показатель достиг почти 80%.

Все объясняется не только экономическими процессами, но и силой национальной валюты. К примеру, российский рубль окреп к паре евро/доллар и смог снизить инфляционные риски.