Китай проводит новые учения возле Тайваня из-за визита законодателей из США
Китайские военные заявили, что 15 августа провели дополнительные учения возле Тайваня. Это произошло после посещения острова американскими законодателями.
Пятеро представителей Конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки прибыли в Тайбэй с необъявленным визитом поздно вечером в воскресенье. Они встретились с президентом Тайваня Цай Инвэнь.
Китайское военное подразделение, отвечающее за район, прилегающий к Тайваню, Восточное командование Народно-освободительной армии Китая заявило, что в понедельник организовало многоцелевое совместное патрулирование боевой готовности и боевые учения в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня.
В сообщении говорится, что учения должны стать сдерживающим фактором для США и Тайваня, которые «продолжают играть в политические игры», «подрывать мир и стабильность в Тайваньском проливе».
В отдельном заявлении министерства обороны Китая говорится, что поездка американских законодателей нарушила суверенитет и территориальную целостность Китая.
Во время встречи с представителями Конгресса Цай Инвэнь заявила, что учения Китая оказывают существенное влияние на региональный мир и стабильность.
Она сказала, что Тайвань тесно сотрудничает с международными союзниками, чтобы внимательно следить за военной ситуацией. В то же время на острове делают все возможное, чтобы мир знал, что Тайвань полон решимости защищать стабильность и статус-кво в Тайваньском проливе.
Эд Марки подчеркнул, что у США есть моральное обязательство по предотвращению ненужного конфликта. Он отметил, что Тайвань продемонстрировал невероятную сдержанность и осмотрительность в трудные времена.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Бейонсе дразнит дикие визуальные образы альбома "Ренессанс"
40-летняя 28-кратная обладательница премии "Грэмми" очень быстро показала поклонникам несколько эксцентричных образов для своего седьмого студийного альбома в тизере, которым она поделилась в пятницу для своего предстоящего клипа "I'm That Girl".Подробнее...
-
Аналитический центр подсчитал возможные потери США и Тайваня в случае вторжения Китая
Аналитический Центр стратегических и международных исследований утверждает, что США и Тайвань, смогут отразить китайское вторжение, но оно повлечет за собой тяжелые потери с обеих сторон.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова: отношения между РФ и США прекратятся после признания России спонсором террора
Newsweek: продажа Украиной оружия на чёрном рынке погубит США
Украинцы выезжают из страны под видом студентов в страхе мобилизации
Китайский Народный банк неожиданно снизил ставку и начал выводить наличные из банковской системы
«Газпром» увеличил поставки газа в Венгрию сверх контракта