Китай проводит новые учения возле Тайваня из-за визита законодателей из США

Китайские военные заявили, что 15 августа провели дополнительные учения возле Тайваня. Это произошло после посещения острова американскими законодателями.

Пятеро представителей Конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки прибыли в Тайбэй с необъявленным визитом поздно вечером в воскресенье. Они встретились с президентом Тайваня Цай Инвэнь.

Китайское военное подразделение, отвечающее за район, прилегающий к Тайваню, Восточное командование Народно-освободительной армии Китая заявило, что в понедельник организовало многоцелевое совместное патрулирование боевой готовности и боевые учения в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

В сообщении говорится, что учения должны стать сдерживающим фактором для США и Тайваня, которые «продолжают играть в политические игры», «подрывать мир и стабильность в Тайваньском проливе».

В отдельном заявлении министерства обороны Китая говорится, что поездка американских законодателей нарушила суверенитет и территориальную целостность Китая.

Во время встречи с представителями Конгресса Цай Инвэнь заявила, что учения Китая оказывают существенное влияние на региональный мир и стабильность.

Она сказала, что Тайвань тесно сотрудничает с международными союзниками, чтобы внимательно следить за военной ситуацией. В то же время на острове делают все возможное, чтобы мир знал, что Тайвань полон решимости защищать стабильность и статус-кво в Тайваньском проливе.

Эд Марки подчеркнул, что у США есть моральное обязательство по предотвращению ненужного конфликта. Он отметил, что Тайвань продемонстрировал невероятную сдержанность и осмотрительность в трудные времена.