ФСБ предотвратили теракт группировки «Реструкт»* в Волгоградской области
ФСБ России предотвратили теракт праворадикальной группировки «Реструкт»*, созданной Максимом «Тесаком» Марцинкевичем в Волгоградской области.
В понедельник, 15 августа 2022 года, пресс-служба Федеральной службы безопасности России сообщила об успешном предотвращении теракта в Волгоградской области который был спланирован сотрудниками украинских спецслужб.
Отмечается, что целью теракта был взрыв участка нефтепровода, осуществить который по приказу украинских кураторов должны были состоящие в праворадикальной группировке «Реструкт»*, основанной Максимом «Тесаком» Марцинкевичем, и участвующие в боях на Украине в составе нацбатальонов ВСУ гражданин РФ Андрей Чуенков и украинец Юрий Ионов.
В настоящее время ФСБ России ищет возможных пособников диверсантов, сотрудничающих с украинской стороной на территории Российской Федерации, для пресечения противоправных действий, угрожающих национальной безопасности.
* Запрещённая в РФ экстремистская организация
Опубликовано: Диана Мудреченко
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