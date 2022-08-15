ФСБ предотвратили теракт группировки «Реструкт»* в Волгоградской области

ФСБ России предотвратили теракт праворадикальной группировки «Реструкт»*, созданной Максимом «Тесаком» Марцинкевичем в Волгоградской области.

В понедельник, 15 августа 2022 года, пресс-служба Федеральной службы безопасности России сообщила об успешном предотвращении теракта в Волгоградской области который был спланирован сотрудниками украинских спецслужб.

Отмечается, что целью теракта был взрыв участка нефтепровода, осуществить который по приказу украинских кураторов должны были состоящие в праворадикальной группировке «Реструкт»*, основанной Максимом «Тесаком» Марцинкевичем, и участвующие в боях на Украине в составе нацбатальонов ВСУ гражданин РФ Андрей Чуенков и украинец Юрий Ионов.

В настоящее время ФСБ России ищет возможных пособников диверсантов, сотрудничающих с украинской стороной на территории Российской Федерации, для пресечения противоправных действий, угрожающих национальной безопасности.