Китайский Народный банк неожиданно снизил ставку и начал выводить наличные из банковской системы

Центральный банк Китая неожиданно снизил ключевую процентную ставку во второй раз в этом году и изъял часть наличных денег из банковской системы в понедельник.

Экономисты и аналитики считают, что китайские власти стремятся поддержать вялую экономику, допуская расхождение в политике с другими крупными экономиками, которые агрессивно повышают процентные ставки.

Народный банк Китая заявил, что снижает ставку по однолетним среднесрочным кредитам в размере 59,33 млрд долларов некоторым финансовым учреждениям на 10 базисных пунктов до 2,75%. от 2,85%.

Старший стратег по Китаю в ANZ Син Чжаопэн заявил, что снижение ставки удивило аналитиков. По его словам, это должно быть ответом на слабые данные по кредитам в пятницу.

Новые банковские кредиты в Китае упали больше, чем ожидалось, в июле, в то время как общий рост кредита замедлился, поскольку новые вспышки COVID, опасения по поводу рабочих мест и углубляющийся кризис недвижимости заставили компании и потребителей опасаться брать новые долги.

Народный банк объяснил свой шаг «поддержанием ликвидности банковской системы на достаточном уровне».

Стратег по ставкам в OCBC Bank Фрэнсис Чунг отмечает, что пространство для принятия политических решений сузится в будущем, поскольку Народный банк Китая увидит структурное инфляционное давление.

НБК подтвердил, что активизирует реализацию своей осмотрительной денежно-кредитной политики и будет поддерживать достаточно высокий уровень ликвидности, при этом внимательно следя за изменениями внутренней и внешней инфляции, говорится в его отчете о денежно-кредитной политике за второй квартал.