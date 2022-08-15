Китайский Народный банк неожиданно снизил ставку и начал выводить наличные из банковской системы
Центральный банк Китая неожиданно снизил ключевую процентную ставку во второй раз в этом году и изъял часть наличных денег из банковской системы в понедельник.
Экономисты и аналитики считают, что китайские власти стремятся поддержать вялую экономику, допуская расхождение в политике с другими крупными экономиками, которые агрессивно повышают процентные ставки.
Народный банк Китая заявил, что снижает ставку по однолетним среднесрочным кредитам в размере 59,33 млрд долларов некоторым финансовым учреждениям на 10 базисных пунктов до 2,75%. от 2,85%.
Старший стратег по Китаю в ANZ Син Чжаопэн заявил, что снижение ставки удивило аналитиков. По его словам, это должно быть ответом на слабые данные по кредитам в пятницу.
Новые банковские кредиты в Китае упали больше, чем ожидалось, в июле, в то время как общий рост кредита замедлился, поскольку новые вспышки COVID, опасения по поводу рабочих мест и углубляющийся кризис недвижимости заставили компании и потребителей опасаться брать новые долги.
Народный банк объяснил свой шаг «поддержанием ликвидности банковской системы на достаточном уровне».
Стратег по ставкам в OCBC Bank Фрэнсис Чунг отмечает, что пространство для принятия политических решений сузится в будущем, поскольку Народный банк Китая увидит структурное инфляционное давление.
НБК подтвердил, что активизирует реализацию своей осмотрительной денежно-кредитной политики и будет поддерживать достаточно высокий уровень ликвидности, при этом внимательно следя за изменениями внутренней и внешней инфляции, говорится в его отчете о денежно-кредитной политике за второй квартал.
Опубликовано: Светлана Репина
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