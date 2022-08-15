Бывший аналитик Белого дома Кансиан уверен, что продажа Киевом оружия на чёрном рынке нанесёт мощный удар по Вашингтону.

В понедельник, 15 августа 2022 года, экс-аналитик Белого дома Марк Кансиан в колонке для американского новостного журнала «Ньюсуик» поделился своими мыслями о том, как Украина может окончательно разрушить авторитет США на мировой арене.

Кансиан заявил, что Киев не побрезгует перепродать на чёрном рынке поставленное Украине в рамках военной помощи американское оружие, что и погубит США в момент когда «террористическая группа на Ближнем Востоке» заполучит ПТРК «Джавелин» и использует его в сражениях против Соединённых Штатов, которые разработали и произвели это оружие.