Newsweek: продажа Украиной оружия на чёрном рынке погубит США
Бывший аналитик Белого дома Кансиан уверен, что продажа Киевом оружия на чёрном рынке нанесёт мощный удар по Вашингтону.
В понедельник, 15 августа 2022 года, экс-аналитик Белого дома Марк Кансиан в колонке для американского новостного журнала «Ньюсуик» поделился своими мыслями о том, как Украина может окончательно разрушить авторитет США на мировой арене.
Кансиан заявил, что Киев не побрезгует перепродать на чёрном рынке поставленное Украине в рамках военной помощи американское оружие, что и погубит США в момент когда «террористическая группа на Ближнем Востоке» заполучит ПТРК «Джавелин» и использует его в сражениях против Соединённых Штатов, которые разработали и произвели это оружие.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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