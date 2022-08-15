Аналитический центр подсчитал возможные потери США и Тайваня в случае вторжения Китая

Аналитический Центр стратегических и международных исследований утверждает, что США и Тайвань, смогут отразить китайское вторжение, но оно повлечет за собой тяжелые потери с обеих сторон.

Специалисты смоделировали развития такого конфликта. Старший советник Центра Марк Канчиан говорит, что Тайвань сохранит свою автономность при любом раскладе.

По его словам, США и Тайваню удастся удержать остров от китайской оккупации, но цена этого будет очень высока. Речь идет о потере сотен самолетов, авианосцев и ужасных разрушениях для тайваньской экономики, а также для китайского флота и воздушных сил.

Согласно одному из наиболее пессимистичных сценариев, за четыре недели будет потеряно 900 американских истребителей и штурмовиков, что эквивалентно половине боевых самолетов ВВС и ВМС США.

Но хотя США, скорее всего, понесут большие потери в полномасштабном конфликте с Китаем, Канчиан отмечает, что в целом Китай, скорее всего, понесет больше.

Он считает, что китайский флот потеряет более 100 кораблей во время десантного вторжения.

Специалисты центра используют компьютерные модели и таблицы результатов боя, чтобы решить, что произойдет, на основе анализа исторического опыта. Для добавления элемента случайности используются игральные кости.

Канчиан сказал, что Центр предложит некоторые улучшения в стратегии США, которые могут сдержать Китай, такие как покупка большего количества ракет большой дальности и строительство укрытий на Гуаме и в Японии для защиты самолетов, поскольку большая часть самолетов уничтожается на земле.