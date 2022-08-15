Тарантино: «Старайтесь мыслить нестандартно и наполнять текст неожиданными деталями»

Если вы хотите написать книгу или сценарий, вам не нужно ходить на курсы писательского мастерства.

Интерес к своей истории и любовь к творчеству намного важнее знания драматургической теории. Если вы по-настоящему увлечены историей, которую пишете, значит, увлечете и остальных.

Найдите подходящее время для работы

Я долго пытался понять, когда у меня лучше всего получается писать. Сначала работал по ночам, но со временем решил, что мне больше нравится заниматься творчеством днем у себя на балконе.

Сейчас я начинаю работать в десять-одиннадцать часов утра, а заканчиваю в пять-шесть вечера. Полагаю, что каждый автор должен придумать себе постоянное расписание и следовать ему при любом раскладе.

Размышляйте о написанном

После рабочего дня я люблю поплавать в бассейне и подумать о том, получилось ли написать то, что я планировал, и какими должны быть следующие шаги.

После бассейна записываю свои мысли в блокнот и возвращаюсь к ним на следующий день. Спокойные размышления о реализации своих идей помогают критически оценивать свое творчество.

Переосмысливайте штампы

Необязательно постоянно изобретать новые истории. Когда я писал «Криминальное чтиво», то сознательно обращался к банальным сюжетам.

Я поставил перед собой задачу взглянуть на привычное по-новому. Размышляя об историях с мрачными гангстерами, которые по приказу одних важных людей грабят других, я задавался вопросами:

«О чем могли бы болтать эти гангстеры, пока едут в автомобиле? Как они вели бы себя в бытовых ситуациях? Так ли могущественны люди, которые их наняли?» Эти вопросы привели меня к переосмыслению жанра криминальной комедии.

Делайте персонажей странными

В какой-то момент своей жизни я осознал, что порядком устал от голливудской формулы, согласно которой главный герой должен быть очень хорошим — чтобы зрители могли ему сопереживать.

Многие голливудские продюсеры отказываются снимать кино с персонажами, которые недостаточно, на их взгляд, близки и понятны зрителю, однако я считаю, что истории о странных и противоречивых людях, которые порой совершают аморальные поступки, намного больше цепляют зрителей.

Создавайте подтексты

В сценарии, будь то психологический триллер или комедийный боевик, у происходящего должен быть более глубокий, неочевидный смысл.

Историю об ограблении банка интереснее читать, если она наполнена разными подтекстами.

Например, в сцене из «Бешеных псов», где один персонаж, истекающий кровью, просит другого отвезти его в больницу, я обращаюсь к архетипам отца и сына. Первый персонаж выступает в роли сына, которому нужна помощь, а второй в роли отца, который хочет его выручить.

То, что сын ближе к концу фильма предает отца, делает происходящее по-настоящему драматичным.

Ставьте героев перед выбором

Не нужно придумывать истории, в которых персонажи не могут ничего решать и становятся беспомощными жертвами.

Лучше, если сюжет строится вокруг решений героев: нужно почаще ставить их перед выбором. Создавайте ситуации, в которых выбор значительно меняет жизнь персонажа.

Например, в фильме «Криминальное чтиво» боксер Бутч решается нарушить унизительный договор со своим боссом, и это влечет за собой серьезные последствия.

Интригуйте читателя

Автор должен играть с чувствами читателей, шокировать, тревожить и волновать их.

Если вы постоянно удивляете зрителя, он не сможет оторваться от вашей истории. Для этого необязательно писать изощренные жестокие сцены, достаточно просто нестандартно мыслить и наполнять свой текст неожиданными деталями.

Наделяйте персонажей своими чертами

Чтобы герои казались живыми людьми, нужно всегда добавлять им какие-то качества, которые вам самим хорошо знакомы.

У людей часто создается впечатление, будто мои фильмы слишком ироничны и холодны. Однако правда в том, что в каждом фильме я рассказываю о своих собственных проблемах и комплексах.

Придумывайте героям предыстории

Я хорошо представляю, что происходило с моими героями до описываемых событий, но обычно не делюсь со зрителями деталями их биографий — пишу для себя, чтобы лучше понять мотивы поступков.

Факты из прошлой жизни всплывают лишь в редких случаях: например, в моем романе «Однажды в Голливуде» жизненный путь главных героев представлен намного более подробно, чем в фильме.

Пишите о том, что вас действительно волнует

Хороший способ привлечь внимание людей — написать книгу, которую вы сами хотели бы прочесть.

Если вас увлекает тема, о которой почему-то до сих пор никто не рассказал, обязательно поднимите ее сами.

Будьте убедительны

Есть два вида хороших историй. Бывает, что читатель с самого начала понимает, что происходит на страницах книги.

Но случается, что смысл происходящего становится очевиден не сразу. В этом случае читатель должен всецело доверять рассказчику. Важно изложить свою историю как можно более убедительно, чтобы у читателя не возникло никаких сомнений.