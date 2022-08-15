Россия представила модель своей новой космической станции

Российское космическое агентство 15 августа впервые представило физическую модель того, как будет выглядеть планируемая новая космическая станция.

Это указывает на серьезность намерений отказаться от работы на Международной космической станции.

Презентация новой станции, которая получила название «РОСС», состоялась в Подмосковье в рамках военно-промышленной выставки «Армия-2022».

Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Россия покинет МКС после 2024 года и будет работать над собственной орбитальной станцией.

В заявлении Роскосмоса говорится, что новая космическая станция будет запущена в два этапа, но сроки не называются.

На первом этапе заработает четырехмодульная космическая станция. Позже за этим последуют еще два модуля и сервисная платформа. Этого будет достаточно, чтобы разместить до четырех космонавтов, а также научное оборудование.

Роскосмос заявил, что новая станция предоставит российским космонавтам гораздо более широкий обзор Земли для целей мониторинга, чем в их нынешнем сегменте.

Роскосмос заявил, что новая станция предоставит российским космонавтам гораздо более широкий обзор Земли для целей мониторинга, чем в их нынешнем сегменте.