Стало известно, почему Бен Аффлек и Дженнифер Лопес расстались после свадьбы
Ранее первый муж певицы и актрисы Охани Ноа говорил, что ее брак с голливудским актером не продержится долго.
Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек расстались спустя три недели после свадьбы.
Каждый в паре сосредоточен на своих проектах, поэтому звезды решили пожить некоторое время раздельно. Отмечается, что Лопес и Аффлек заранее обговаривали моменты, связанные с рабочим графиком. Решение временно разойтись было принято обоюдно.
По мнению селебрити, отношения на расстоянии только укрепят их союз. По словам анонимных источников, артисты постоянно созваниваются и переписываются. В их семье соблюдается баланс между личной жизнью и карьерой.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тайно поженились в июле. Церемония бракосочетания состоялась в Лас-Вегасе, а отдыхать молодожены поехали в Париж. На торжестве присутствовали только самые близкие люди.
К слову, бывший муж певицы Охани Ноа ранее предрекал ей скорый развод с Аффлеком. Вместе с тем он отметил, что желает паре всего наилучшего. По его словам, Лопес «любит быть влюбленной». Бен Аффлек — ее четвертый избранник.
Опубликовано: Ангелина Крент
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