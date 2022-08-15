Пряное варенье с имбирем и апельсинами: оригинальный турецкий рецепт для гурманов

Полезное и вкусное лакомство с восточными пряностями, лучшее дополнение к блинчикам и оладушкам. Аромат апельсина и имбиря - самое изысканное сочетание для настоящих ценителей.

Состав

На 6 небольших апельсинов понадобится примерно 150 г имбиря. Количество ингредиентов можно корректировать при желании.

Имбирь добавляется тоже по индивидуальным предпочтениям - больше или меньше, можно и совсем убрать.

Как готовить самое вкусное варенье

Целые апельсины варить 15 минут, подержать в воде полтора часа. Тогда из кожуры выйдет вся горечь.

Вынуть плоды из воды и измельчить, убирая косточки. Добавить натертый свежий корень имбиря. Можно сюда же по желанию положить пол лимона, очищенного от кожицы, его тоже надо порезать на кусочки.

В эту смесь нужно всыпать чайную ложку корицы (или целую палочку), прибавить гвоздику - 7-8 штучек.

Теперь понадобятся вода - стакан и сахар - 1 кг. Весь состав должен немного настояться перед варкой. Потом поставить варенье на медленный огонь, томить около часа, снимая пенку.

Когда лакомство приготовится, его разливают по чистым банкам, закрывают, остужают и хранят в холодильнике.

Корочки получаются мягкие, нежные, легкую остроту придает имбирь, горечи нет совсем, апельсин дает сочные кисло-сладкие нотки и восхитительный цитрусовый аромат. А веселый оранжевый цвет поднимает настроение и напоминает о лете.